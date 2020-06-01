Son dakika... Elazığ'da konteyner kentlerde hayat normale dönmeye başladı
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Son dakika... Elazığ'da konteyner kentlerde hayat normale dönmeye başladı

Son dakika güncel haberi... Elazığ'da konteyner kentlerde hayat normale dönmeye başladıELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evlerinin yıkılmasıyla yerleştirildikleri konteyner kentlerde hayata devam eden vatandaşlar, koronavirüs sonrası normalleşme sürecine girdi.

01.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:17

Elazığ'da konteyner kentlerde hayat normale dönmeye başladı

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evlerinin yıkılmasıyla yerleştirildikleri konteyner kentlerde hayata devam eden vatandaşlar, koronavirüs sonrası normalleşme sürecine girdi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı ülke çapında önlemler alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki buçuk aydır devam eden bazı kısıtlamaların 1 Haziran itibarıyla son bulacağını açıkladı. Normalleşme süreci kapsamında alınan bir dizi önlem kaldırılırken, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından il merkezinde 3, Sivrice ilçesinde 1 olmak üzere 4 konteyner kentte de yaşam normale dönmeye başladı.

'KURALLARA UYMAMIZ GEREKİYOR'

422 aileden oluşan ve 1355 kişinin kaldığı Aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde yaşayan Necdet Kaymaz (65), depremde evinin yıkılması nedeniyle konteyner kente geldiğini dile getirerek, "Önemli olan önlemlerimizi almamız, sosyal mesafeyi korumamız, maske kullanmamız, temizliğimize dikkat etmemiz. Böyle olursa Allah'ın izniyle bu hastalıktan ülkemiz inşallah kurtulacak. Bizlerin de vatandaş olarak kurallara uymamız gerekiyor" dedi.

Necdet Kaymaz'ın eşi Semra Kaymaz da, deprem nedeniyle evlerini kaybettiklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız sağ olsun, konteyner kentlere yerleştik. Covid-19'dan dolayı da ister istemez mağdur olduk. Kısıtlamalar bugünden itibaren sona erdi. Bundan sonra kapılarımızın önünde güvenle oturabileceğiz. Tabii tedbirimizi alarak çıkacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağız" diye konuştu.

'NORMAL HAYATA YAVAŞ YAVAŞ DÖNÜLECEK'

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da, normal hayata yavaş yavaş dönüleceğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Genelgeler doğrultusunda belli kısıtlamalarla birlikte normal hayata döneceğiz. İnşallah maskeye, hijyene, sosyal mesafeye ve bütün bunlara dikkat etmek kaydıyla geçmişte olduğu gibi serbest bir yaşam tarzına döneceğiz. Dikkat etmeye devam etmemiz gerekiyor, aksi takdirde 10-20 gün sonra Allah korusun önemli bir vaka artışı olduğunda tekrar kısıtlama olacak. Bu kısıtlamaların devam etmemesi için bu kurallara riayet edilmesi gerekiyor. İnşallah dikkat etmek suretiyle de her geçen gün veya hafta bilim kurulu, Cumhurbaşkanımızın nezdinde yapılan toplantılardan daha normal hayata dönecek şekilde tedbirleri yavaş yavaş kaldırılır. Söylediğim gibi bu kurallara milletçe riayet edersek daha rahat ederiz."

Son dakika... Elazığ'da konteyner kentlerde hayat normale dönmeye başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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