Son dakika! Elazığ'da kısıtlama saatinde zincirleme kaza: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Elazığ'da kısıtlama saatinde zincirleme kaza: 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ - Haberler | Güncel
Son dakika! Elazığ'da kısıtlama saatinde zincirleme kaza: 5 yaralı

Son dakika haberine göre ELAZIĞ'da sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Aykan Yücedağ yönetimindeki 06 MYD 23 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce Muhammed İkbal Durungül'ün kullandığı 23 LD 105 plakalı otomobile, ardından Yavuz Selim Meşe yönetimindeki 23 AAL 278 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı.Kazada araçlar kullanılmaz hale geldi.


Son dakika! Elazığ'da kısıtlama saatinde zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika! Elazığ'da kısıtlama saatinde zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika! Elazığ'da kısıtlama saatinde zincirleme kaza: 5 yaralı
Son dakika! Elazığ'da kısıtlama saatinde zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Ece Erken Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ermenek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Elazığ'da kısıtlama saatinde zincirleme kaza: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 09:18:40. #1.15#
title