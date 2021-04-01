Son dakika... Elazığ'da keklik avlamaya giden kişi dağda ölü bulundu
Son dakika haberler: Elazığ'ın Maden ilçesinde keklik avlamaya giden kişinin dağda cenazesi bulundu.
Elazığ'ın Maden ilçesinde keklik avlamaya giden kişinin dağda cenazesi bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün ilçeye bağlı Kaşlıca köyü kırsalına keklik avlanmaya giden Sacit Kanat'tan (58) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Kanat, jandarma ekipleri ve vatandaşların bölgede yaptığı aramada köyden 6 kilometre uzaklıktaki dağlık arazide ölü bulundu.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından ulaşım sıkıntısı nedeniyle cenaze, katırla bir süre taşındıktan sonra cenaze arabasına bindirilerek Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği tahmin edilen Kanat'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen