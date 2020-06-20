Son dakika... Elazığ'da kapısı açık otomobil trafiği tehlikeye soktu
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Son dakika... Elazığ'da kapısı açık otomobil trafiği tehlikeye soktu

Son dakika haberi... Elazığ'da kapısı açık otomobil trafiği tehlikeye soktuELAZIĞ'da, sürücüsünün arka kapısı açık halde ilerlediği otomobil, trafikteki diğer araçları tehlikeye soktu.

20.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:33

Elazığ'da kapısı açık otomobil trafiği tehlikeye soktu

ELAZIĞ'da, sürücüsünün arka kapısı açık halde ilerlediği otomobil, trafikteki diğer araçları tehlikeye soktu. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün, arka kapısı açık şekilde ilerlediği otomobil trafiği tehlikeye attı. Uzun süre bu şekilde ilerleyen otomobil bir sitenin içerisine girdi. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)-

Son dakika... Elazığ'da kapısı açık otomobil trafiği tehlikeye soktu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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