Son dakika... Elazığ'da kapısı açık otomobil trafiği tehlikeye soktu Son dakika haberi... Elazığ'da kapısı açık otomobil trafiği tehlikeye soktuELAZIĞ'da, sürücüsünün arka kapısı açık halde ilerlediği otomobil, trafikteki diğer araçları tehlikeye soktu.

Elazığ'da kapısı açık otomobil trafiği tehlikeye soktu

ELAZIĞ'da, sürücüsünün arka kapısı açık halde ilerlediği otomobil, trafikteki diğer araçları tehlikeye soktu. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün, arka kapısı açık şekilde ilerlediği otomobil trafiği tehlikeye attı. Uzun süre bu şekilde ilerleyen otomobil bir sitenin içerisine girdi. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)-

Kaynak: DHA