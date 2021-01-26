Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

26.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:43

Elazığ'da jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bıraktı.

Elazığ'da jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çetin kış şartlarında kırsalda yaşayan vatandaşların güvenliği için 7/24 saat çalışma yürütürken sosyal faaliyetleri de ihmal etmiyor.

Ekipler, olumsuz hava şartlarından etkilenen ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yoğun olarak yaşadıkları kırsal bölgelere 1 ton yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışma kapsamında belirlenen bölgelere yem bırakılmasına devam edileceği bildirildi.

Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Seçil Gür Özcan Deniz Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:43:26. #1.15#
title