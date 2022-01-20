Son dakika: Elazığ'da jandarma ekipleri yolda mahsur kalan 5 vatandaşın imdadına yetişti - Haberler
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Son dakika: Elazığ'da jandarma ekipleri yolda mahsur kalan 5 vatandaşın imdadına yetişti

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre - Elazığ'da jandarma ekipleri yolda mahsur kalan 5 vatandaşın imdadına yetişti Elazığ'da kar yağışından dolayı Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyünde mahsur kalan 5 vatandaş, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

PALU, ELAZIĞ (İHA) - - Elazığ'da jandarma ekipleri yolda mahsur kalan 5 vatandaşın imdadına yetişti

ELAZIĞ - Elazığ'da kar yağışından dolayı Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyünde mahsur kalan 5 vatandaş, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte dün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak sürdüren kar yağışı nedeni ile Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyünde 5 vatandaşın yolda mahsur kaldığı bilgisini aldı. Ekipler, olay yerine giderek yolda mahsur kalan 5 vatandaşı kurtarıp kontrol noktalarına getirdi. Vatandaşlar burada ısındıktan sonra ekipler tarafından evlerine bırakıldı.

Son dakika: Elazığ'da jandarma ekipleri yolda mahsur kalan 5 vatandaşın imdadına yetişti

Son dakika: Elazığ'da jandarma ekipleri yolda mahsur kalan 5 vatandaşın imdadına yetişti

Son dakika: Elazığ'da jandarma ekipleri yolda mahsur kalan 5 vatandaşın imdadına yetişti

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Elazığ, Palu, kar, Güncel, Haber

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