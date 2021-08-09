Son Dakika | Elazığ'da jandarma ekipleri traktör sürücülerini denetledi
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Son Dakika | Elazığ'da jandarma ekipleri traktör sürücülerini denetledi

Son Dakika | Elazığ'da jandarma ekipleri traktör sürücülerini denetledi
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Elazığ'da jandarma ekipleri traktör sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Elazığ'da jandarma ekipleri traktör sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığınca kentte trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, traktörlerde rops demiri ve kabin kullanımı ile römorklara reflektör takılması konusunda sürücülere bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca sürücülerle traktör römorklarına reflektör takan ekipler, kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü de dağıttı.

Denetimlerden memnuniyet duyan sürücüler Jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Son Dakika | Elazığ'da jandarma ekipleri traktör sürücülerini denetledi
Son Dakika | Elazığ'da jandarma ekipleri traktör sürücülerini denetledi
Son Dakika | Elazığ'da jandarma ekipleri traktör sürücülerini denetledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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