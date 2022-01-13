Son Dakika | Elazığ'da jandarma 2021'de 386 olayı aydınlattı, 428 şüpheliyi yakaladı - Haberler
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Son Dakika | Elazığ'da jandarma 2021'de 386 olayı aydınlattı, 428 şüpheliyi yakaladı

Son Dakika | Elazığ'da jandarma 2021'de 386 olayı aydınlattı, 428 şüpheliyi yakaladı
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da jandarma 2021 yılında 386 olayı aydınlattı, 428 şüpheliyi yakaladı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma 2021 yılında 386 olayı aydınlattı, 428 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), suçla ve suçlularla mücadelede ortaya koyduğu başarılı çalışmalarla geçen yıl 428 şüpheliyi yakaladı.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlardan hırsızlık, enerji ve nakil kablosu hırsızlığı, ev ve iş yerinden hırsızlık, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık, kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti yapma, dolandırıcılık, terör, yağma gibi suçlarla ilgili 386 olaya müdahale eden timler bu olayların hepsini aydınlattı.

Jandarmanın, vatandaşın huzur ve güvenliği için her türlü suçla mücadeleye aralıksız devam edeceği belirtildi.

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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