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Son dakika... Elazığ'da inşaattan düşen 22 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Elazığ'da inşaattan düşen 22 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Elazığ'ın Keban ilçesinde inşatta çalışırken dengesini kaybederek sert zemine düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde inşatta çalışırken dengesini kaybederek sert zemine düşen İşçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz hafta Keban ilçesi Poyraz köyünde meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki Hasbin Ö., inşatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek sert zemine çakıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı genç, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Hasbin Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

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