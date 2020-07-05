Son dakika! Elazığ'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı
Son dakika haberlerine göre Elazığ'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
05.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:28
Elazığ'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çatalçeşme Mahallesi'ndeki şantiyede meydana gelen iş kazasında, yüklenici firmaya çalışan işçiler bir inşaatın 5 katında kalıp sökme işlemi yaptıkları esnada üzerinde bulundukları iskele çöktü.
İskelenin düşmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Kaynak: AA