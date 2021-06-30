Son Dakika | Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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Son Dakika | Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Son Dakika | Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Son Dakika | Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son Dakika | Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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