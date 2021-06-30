Son Dakika | Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri... Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk