Son dakika: Elazığ'da evde çıkan yangında iki kız kardeş dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Elazığ'da evde çıkan yangında iki kız kardeş dumandan etkilendi

Son dakika: Elazığ'da evde çıkan yangında iki kız kardeş dumandan etkilendi
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Elazığ'ın Keban ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kız kardeş tedavi altına alındı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kız kardeş tedavi altına alındı.

Kallar Mahallesi'nde Kantar Oğuz'a ait evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında evde bulunan ve dumandan etkilenen Büşra (19) ve kız kardeşi Hayrunnisa Oğuz (15), 112 Acil Sağlık ekiplerince Keban Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı.

Keban Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

SARIYER'DE BABASINA KIZIP, YAŞADIKLARI EVİ ATEŞE VERDİ
SARIYER'DE BABASINA KIZIP, YAŞADIKLARI EVİ ATEŞE VERDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Angela Merkel Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Demet Akalın Merve Dizdar Selçuk Tekay
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Elazığ'da evde çıkan yangında iki kız kardeş dumandan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 16:06:32. #1.14#

title