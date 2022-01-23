Son Dakika | Elazığ'da engelli hastanın ilacını jandarma ekipleri teslim etti - Haberler
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Son Dakika | Elazığ'da engelli hastanın ilacını jandarma ekipleri teslim etti

Son Dakika | Elazığ'da engelli hastanın ilacını jandarma ekipleri teslim etti
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Elazığ'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ilaçlarını temin edemeyen engelli hastaya, jandarma ekipleri destek oldu.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ilaçlarını temin edemeyen engelli hastaya, jandarma ekipleri destek oldu.

Merkeze bağlı Kuşhane köyünde oturan 52 yaşındaki engelli şeker hastası Orhan Bektaş, kullandığı ilaçları kar yağışından köy yolu kapandığı için temin edemeyince jandarmayı arayarak yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilaçları temin ederek kar kalınlığının yer yer bir metreye vardığı köye ulaştı ve Bektaş'a ilaçları teslim etti.

Jandarmanın ilaçlarını getirmesi nedeniyle büyük sevinç yaşayan Bektaş, "Sizin hakkınızı nasıl öderim? Allah razı olsun." ifadelerini kullanarak, jandarma personeline teşekkür etti.

Son Dakika | Elazığ'da engelli hastanın ilacını jandarma ekipleri teslim etti

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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