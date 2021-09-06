Son dakika... Elazığ'da düğün konvoyunda kaza: 1 yaralı
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Son dakika... Elazığ'da düğün konvoyunda kaza: 1 yaralı

Son dakika... Elazığ'da düğün konvoyunda kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Elazığ'da düğün konvoyunda otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da düğün konvoyunda otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Zübeyde Hanım Caddesi Çaydaçıra alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyuna katılan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 ABB 884 plakalı motosiklet sürücüsüne düğün konvoyundaki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü motosikletten düşüp yaralandı. Konvoyu durdurarak ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Son dakika... Elazığ'da düğün konvoyunda kaza: 1 yaralı
Son dakika... Elazığ'da düğün konvoyunda kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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