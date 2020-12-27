Son dakika: Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara yansıdı
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Son dakika: Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara yansıdı

27.12.2020 14:24 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:28
Son dakika: Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara yansıdı

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da sabah saatlerinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle 45 kişi hastanelere başvurdu.

Elazığ'da sabah saatlerinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle 45 kişi hastanelere başvurdu. Bir hastanede deprem nedeniyle panik ve korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da sabah saatlerinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyük korku oluşturduğu kentte şimdiye kadar kentte 2'si yüksekten atlama olmak üzere panik yaşayan 45 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Öte yandan, deprem anında Fırat Üniversitesi Hastanesindeki görevli doktorların, personelin ve hastanede bulunan vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Başka bir güvenlik kamerasına ise depreme iş yerinde yakalanan bir vatandaşın koşar adımlarla kendini dışarı attığı korku dolu anlar yansıdı. - ELAZIĞ

Son dakika: Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara yansıdı
Son dakika: Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara yansıdı
Son dakika: Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara yansıdı
Son dakika: Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara yansıdı
Son dakika: Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara yansıdı
Son dakika: Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara yansıdı
Son dakika: Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara yansıdı
Son dakika: Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara yansıdı
Son dakika: Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara yansıdı
Son dakika: Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara yansıdı
Son dakika: Elazığ'da deprem anları saniye saniye kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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