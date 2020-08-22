Son dakika... Elazığ'da çıkan yangında 20 dönüm alan yandı Bir son dakika haberine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 20 dönüm alan zarar gördü.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 20 dönüm alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Güney köyü mevkisindeki alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, kuru otlar ve rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yaklaşık bir saatten fazla süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, 20 dönüm otluk alan zarar gördü.

Kaynak: AA