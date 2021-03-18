Son dakika gündem: Bir otomobilin park halindeki 2 araca çarptığı kaza sonrası kavga çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Bir otomobilin park halindeki 2 araca çarptığı kaza sonrası kavga çıktı

18.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:33

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da bir otomobilin park halindeki 2 araca çarptığı kaza sonrası çıkan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Elazığ'da bir otomobilin park halindeki 2 araca çarptığı kaza sonrası çıkan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Rizaiye Mahallesi Şehit Mehmet Güçlü Caddesi'nde sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 23 DY 969 plakalı otomobil, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımı ile otomobilden çıkarıldı.

Kazada hafif yaralanan sürücü ile olay yerindeki bazı kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Polis ve vatandaşların araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden taraflar yatıştırıldı.

Kazanın ardından çıkan kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son dakika gündem: Bir otomobilin park halindeki 2 araca çarptığı kaza sonrası kavga çıktı
Son dakika gündem: Bir otomobilin park halindeki 2 araca çarptığı kaza sonrası kavga çıktı
Son dakika gündem: Bir otomobilin park halindeki 2 araca çarptığı kaza sonrası kavga çıktı
Son dakika gündem: Bir otomobilin park halindeki 2 araca çarptığı kaza sonrası kavga çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Meral Akşener Vladimir Putin Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Aleyna Tilki Ferhan Şensoy Ayşegül Çınar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Bülent Uygun Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Bir otomobilin park halindeki 2 araca çarptığı kaza sonrası kavga çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 23:34:22. #1.15#
title