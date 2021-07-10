Son dakika: Elazığ'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
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Son dakika: Elazığ'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Son dakika: Elazığ'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Elazığ'da bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığ'da bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay gece, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Sarısaltik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir restoranda çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında O.Ö., eline aldığı bıçağı rastgele savurmaya başladı. Büyük kargaşanın yaşandığı olayda, biri ağır 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli şahıs ise kısa sürede Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Salman A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ELAZIĞ

Son dakika: Elazığ'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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