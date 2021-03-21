Son dakika! Elazığ'da, Bakan Soylu'nun annesi ve helikopter kazasında şehit olan askerler için hatim duası

Son dakika haberler: Elazığ'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu ile Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için hatim duası yapıldı.