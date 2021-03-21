Son dakika! Elazığ'da, Bakan Soylu'nun annesi ve helikopter kazasında şehit olan askerler için hatim duası
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Son dakika! Elazığ'da, Bakan Soylu'nun annesi ve helikopter kazasında şehit olan askerler için hatim duası

21.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:09
Son dakika! Elazığ'da, Bakan Soylu'nun annesi ve helikopter kazasında şehit olan askerler için hatim duası

Son dakika haberler: Elazığ'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu ile Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için hatim duası yapıldı.

Elazığ'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu ile Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için hatim duası yapıldı.

Elazığ Valiliği koordinesinde İl Müftülüğünce İmam-ı Azam Camisi'nde düzenlenen programda İl Müftüsü Selami Aydın, İstanbul'da 13 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Servet Soylu ile Bitlis'te 4 Mart'ta askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki silah arkadaşları için okunan hatimlerin duasını yaptı.

Programa Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programa katılanlara lokum ve kolonya ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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