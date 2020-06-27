Son Dakika | Elazığ'da baba kız birlikte üniversite sınavına girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Elazığ'da baba kız birlikte üniversite sınavına girdi

Son dakika haberleri... Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da üniversite sınavına girme heyecanı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı.

Son Dakika | Elazığ'da baba kız birlikte üniversite sınavına girdi
27.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:21

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da üniversite sınavına girme heyecanı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. 24 Ocak'ta deprem yaşanan kentte, bir çok aday gibi 41 yaşındaki Zülfü Kantarcıoğlu'da 19 yaşındaki kızı Sana Nur ile birlikte sınav heyecanı yaşadı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen YKS, normalleşme sürecinin ardından YÖK tarafından 81 ilde bugün gerçekleşmeye başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sınava girecek adaylar, okullara sabah erken saatte geldi. 24 Ocak'ta 6.8'lik depremin yaşandığı, binlerce evin hasar gördüğü kentte Covid-19 tedbirlerinin alındığı okullarda adaylar, sosyal mesafeye dikkat edilerek ellerini dezenfekte edip, maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından aranarak içeri alındı. Binlerce öğrenci gibi 41 yaşındaki baba Zülfü Kantarcıoğlu'da 19 yaşındaki kızı Sana Nur ile birlikte sınava girme heyecanı yaşadı. 10.15 itibariyle sınav başlarken, adayların aileleri ise okul bahçesine alınmayarak dışarıda bekledi.

"BANA BAKARAK DAHA YÜKSEKLERE ÇIKMASINI İSTİYORUM"

Kızıyla birlikte YKS sınavına giren Zülfü Kantarcıoğlu, "Benim hedefim yok ama kızım için uğraşıyorum. Beni görüp de biraz daha iyi yerlere gelmeye çalışsın. Ben yaşımı aldım ve aynı zamanda üniversite de okuyorum. Sosyal Bilimler Fakültesinde 2 yıllık Turizm ve Otelcilik okudum, aynı zamanda dışarıdan Tıbbi Sekreterlik okuyorum. Şuan da tekrar kızımla birlikte sınava giriyorum. Bana bakarak daha yükseklere çıkmasını istiyorum. Heyecan var tabi. Bende 4 yıllık bir bölüm daha tutturmaya çalışacağım. Eğer mühendislik falan olursa güzel olur. İkimizin de aynı okulda sınava girmesi bizleri daha fazla heyecanlandırdı. İnşallah kızım daha başarılı olur" dedi.

Babasıyla birlikte sınava giren Sena Nur Kantarcıoğlu ise "Bayağı heyecanlıyız. Babamla her zaman gurur duydum her zaman da benim yanımda oldu. Geçen yılda sınava birlikte girmiştik. O yerleşmişti ben bu sene daha iyisini yapmak için tercih yapmamıştım. Hayırlısı olsun. Depremden dolayı çalışmalarımda sıkıntılı oldu ama daha sonra toparlamaya çalıştık. Virüsün de başlamasıyla bayağı strese girdik, yetiştirmeme korkusu sardı ama inşallah yapacağız. Babam sayısalcı olduğu için matematikte bana yardımcı oldu"ifadelerini kullandı.

(Kamil Can Kılıç/İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu Haber
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak Haber
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti Haber
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı Haber
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Haber
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi Haber
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit...
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Cimbom transferde büyük oynuyor! Yeni hedef tam bir top hırsızı
Cimbom transferde büyük oynuyor! Yeni hedef tam bir top hırsızı
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara...
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Tunç Soyer Donald Trump Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Emre Altuğ Buse Varol Bülent Ersoy
Spor Falcao Caner Erkin Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Kaza Türk Bursa
Şu an buradasınız: Son Dakika | Elazığ'da baba kız birlikte üniversite sınavına girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 11:21:34. #1.14#
title