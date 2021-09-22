ELAZIĞ'DA 5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI - Haberler
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ELAZIĞ'DA 5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alınırken, 5 kilo 150 gram esrar ile 1 tabanca ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alınırken, 5 kilo 150 gram esrar ile 1 tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivrice'de oturan M.B. (41) ve K.O.'nun (52) uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyonda; K.O.'nun evinde 5 kilo 150 gram kubar esrar, M.B.'nin evinde ise 1 ruhsatsız tabanca ve 21 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

ELAZIĞ'DA 5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI

ELAZIĞ'DA 5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI

ELAZIĞ'DA 5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI

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Haber: ELAZIĞ'DA 5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI - Haberler
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