Son Dakika: Elazığ Belediyesi depremde yaralanan vatandaşlarımız için acil kan çağrısında bulundu
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Son Dakika: Elazığ Belediyesi depremde yaralanan vatandaşlarımız için acil kan çağrısında bulundu

Son dakika: Elazığ Belediyesi, kentte meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası kan verme çağrısı yaptı. Elazığ Belediyesi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımız için çok acil kan ihtiyacı bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın kan vermeleri için hastanelere gitmelerini önemle rica ederiz" denildi.

24.01.2020 23:55 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:08
Son Dakika: Elazığ Belediyesi depremde yaralanan vatandaşlarımız için acil kan çağrısında bulundu

Belediyesi 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından adresinden acil kan çağrısında bulundu.

Belediyenin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımız için çok acil kan ihtiyacı bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın kan vermeleri için hastanelere gitmelerini önemle rica ederiz. Acil müdahale araçları trafik yoğunluğu sebebiyle çalışamamaktadır. Tüm vatandaşlarımızın şahsi araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını, toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önemle rica ederiz."


Haber Videosu

: Elazığ Belediyesi, Twitter hesabından yaralı vatandaşlarımız için acil kan ihtiyacı çağrısı yaptı
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