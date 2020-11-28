Son Dakika | El Salvador, Guatemala ve Honduras'da çetelere operasyon düzenlendi
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Son Dakika | El Salvador, Guatemala ve Honduras'da çetelere operasyon düzenlendi

28.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:29
Son Dakika | El Salvador, Guatemala ve Honduras'da çetelere operasyon düzenlendi

Son dakika haberi: SAN Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Guatemala ve Honduras'da ABD'nin desteklediği "Bölgesel Kalkan Operasyonu" ile yüzlerce çete üyesi yakalandı.

SAN Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Guatemala ve Honduras'da ABD'nin desteklediği "Bölgesel Kalkan Operasyonu" ile yüzlerce çete üyesi yakalandı.

El Salvador Başsavcılığı, 1152 zanlı için tutuklama emri çıkarıldığını ve operasyonda 572'sinin tutuklandığını açıkladı.

Hafta boyu süren operasyonda, özellikle Barrio 18 ve MS-13 çetelerinin üyelerinin hedef alındığı, tutuklananların büyük bölümünün "gasp, adam kaçırma ve cinayetle" suçlandığı belirtildi.

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ABD Adalet Bakanlığı da El Salvador ve Honduras'da insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 30'dan fazla kişinin tutuklandığını, Honduras'da tutuklananlar arasında bir komiser, müfettiş yardımcısı ve 3 emniyet mensubunun yer aldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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