Son dakika... El öperek koronavirüsün tedavi edileceğini iddia ederken 20 kişiye virüs bulaştırdı
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Son dakika... El öperek koronavirüsün tedavi edileceğini iddia ederken 20 kişiye virüs bulaştırdı

Gelen son dakika haberine göre Hindistan'da, insanların ellerini öperek koronavirüsü (Covid-19) tedavi edeceğini iddia eden bir kişi, koronavirüsten öldü.

Son dakika... El öperek koronavirüsün tedavi edileceğini iddia ederken 20 kişiye virüs bulaştırdı
18.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:22

Hindistan'da, insanların ellerini öperek koronavirüsü (Covid-19) tedavi edeceğini iddia eden bir kişi, koronavirüsten öldü. Aslam adlı kişi, ölmeden önce yaklaşık 20 kişiye daha  koronavirüs bulaştırdığı tespit edildi.

Hindistan'da koronavirüsü el öperek tedavi ettiğini iddia eden Aslam adlı bir kişi, Hindistan'ın Ratlam kentinde hayatını koronavirüsten kaybetti. Aslam, "öpücük tedavisinin" koronavirüs hastalarında işe yaradığını iddia etmişti. Yetkililer, Aslam'ın ölmeden önce yaklaşık 20 kişiye koronavirüs bulaştırdığını vurulayarak bu tip tedavi vaat eden sahtekarların çok tehlikeli olduğunu ifade etti.


Kaynak: DHA

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