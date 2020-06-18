Son dakika... El öperek koronavirüsün tedavi edileceğini iddia ederken 20 kişiye virüs bulaştırdı Gelen son dakika haberine göre Hindistan'da, insanların ellerini öperek koronavirüsü (Covid-19) tedavi edeceğini iddia eden bir kişi, koronavirüsten öldü.

Hindistan'da, insanların ellerini öperek koronavirüsü (Covid-19) tedavi edeceğini iddia eden bir kişi, koronavirüsten öldü. Aslam adlı kişi, ölmeden önce yaklaşık 20 kişiye daha koronavirüs bulaştırdığı tespit edildi.

Hindistan'da koronavirüsü el öperek tedavi ettiğini iddia eden Aslam adlı bir kişi, Hindistan'ın Ratlam kentinde hayatını koronavirüsten kaybetti. Aslam, "öpücük tedavisinin" koronavirüs hastalarında işe yaradığını iddia etmişti. Yetkililer, Aslam'ın ölmeden önce yaklaşık 20 kişiye koronavirüs bulaştırdığını vurulayarak bu tip tedavi vaat eden sahtekarların çok tehlikeli olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA