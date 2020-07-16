Son Dakika | - El Bab'ta hava saldırısının bilançosu belli oldu: 1 ölü, 11 yaralı Son dakika haberlerine göre - El Bab'ta hava saldırısının bilançosu belli oldu: 1 ölü, 11 yaralı Suriye'de Rus savaş uçaklarının El Bab'a gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 11 sivilin yaralandığı bildirildi.

- El Bab'ta hava saldırısının bilançosu belli oldu: 1 ölü, 11 yaralı EL BAB - Suriye'de Rus savaş uçaklarının El Bab'a gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 11 sivilin yaralandığı bildirildi. Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları El Bab ilçesindeki yerleşim bölgelerine peş peşe 3 hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 sivilin hayatını kaybettiği, 11 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucu çok sayıda binanın da yıkıldığı aktarıldı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Kaynak: İHA