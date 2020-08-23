Son Dakika: El Bab'ta bir benzin istasyonunda büyük yangın
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Son Dakika: El Bab'ta bir benzin istasyonunda büyük yangın

Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'nin El Bab ilçesinde dün bir benzin istasyonunda geniş çaplı bir yangın çıktı.

23.08.2020 15:52 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:28

Suriye'nin El Bab ilçesinde dün bir benzin istasyonunda geniş çaplı bir yangın çıktı. Yangın, yoğun çalışmaların ardından söndürüldü.

Suriye'nin El-Bab ilçesinin batısındaki Susyan bölgesinde dün bir benzin istasyonunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler istasyonun her yerine sıçradı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sivil savunma yetkilileri, yangının saatlerce süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındığını açıkladı. Yetkililer, yangında can kaybı ve yaralanan olmadığını ancak benzin istasyonu ve çevresinde ağır maddi hasarın meydana geldiğini belirtti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

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Son Dakika: El Bab'ta bir benzin istasyonunda büyük yangın

Kaynak: İHA

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