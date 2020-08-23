Son Dakika: El Bab'ta bir benzin istasyonunda büyük yangın Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'nin El Bab ilçesinde dün bir benzin istasyonunda geniş çaplı bir yangın çıktı.

Suriye'nin El Bab ilçesinde dün bir benzin istasyonunda geniş çaplı bir yangın çıktı. Yangın, yoğun çalışmaların ardından söndürüldü.

Suriye'nin El-Bab ilçesinin batısındaki Susyan bölgesinde dün bir benzin istasyonunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler istasyonun her yerine sıçradı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sivil savunma yetkilileri, yangının saatlerce süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındığını açıkladı. Yetkililer, yangında can kaybı ve yaralanan olmadığını ancak benzin istasyonu ve çevresinde ağır maddi hasarın meydana geldiğini belirtti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA