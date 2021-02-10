Son dakika! El Bab'da şehit olan asker için Tekirdağ'da mevlit okutuldu
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Son dakika! El Bab'da şehit olan asker için Tekirdağ'da mevlit okutuldu

10.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:03
Son dakika! El Bab'da şehit olan asker için Tekirdağ'da mevlit okutuldu

Bir son dakika haberine göre Suriye'nin El Bab kentinde, el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için Tekirdağ'da mevlit okutuldu.

Suriye'nin El Bab kentinde, el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için Tekirdağ'da mevlit okutuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda patlayıcı madde imha tim komutanı olarak görevli iken geçici görev ile görevlendirildiği Suriye'nin El-Bab şehrinde el yapımı patlayıcı maddeyi imha ederken, patlayıcının infilak etmesi neticesinde şehit olan Demirel için Orta Cami'de mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program şehit ve gaziler için dua edilmesiyle sona erdi.

Programa Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, İl Müftüsü İsmail İpek ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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