Son dakika! Ekvator Enerji Grubu'ndan Giresun'da HES yatırımı

GİRESUN (AA) - Ekvator Enerji Grubu, Giresun'da toplam 43,06 megavat kurulu güce sahip Kayaköprü 1 ve Kayaköprü 2 Hidroelektrik Santrallerini ( Hes ) satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki Kayaköprü 1 ve Kayaköprü 2 HES ile yaklaşık 29 bin 56 meskenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanması ve 3 milyon 695 bin 971 adet ağacın çevreye sağlayacağı katkıya denk karbon salımının azaltılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekvator Enerji Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Kubilay Şakar, şirketin 12. santral yatırımı ile toplam kurulu gücünü 146,15 megavata çıkarttıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yatırımımız neticesinde santrallerimizden elde edilen elektrik üretimi ile yılda toplam 10 milyon 574 bin 275 adet ağacın çevreye sağladığı faydaya denk karbon salımının azaltılmasına katkıda bulunurken, 83 bin 131 adet meskenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek enerji üretimini hedefliyoruz. Ülkemizin kaynaklarını verimli kullanmak için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş, rüzgar ve suya dayalı yatırımlarımıza devam edeceğiz."