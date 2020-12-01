Son Dakika: Ekrem İmamoğlu için suikast ihbarı! Ekrem İmamoğlu konu ile neler dedi?
01.12.2020 22:48 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:51
Bugün yapılan ihbar sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Ekrem İmamoğlu kim tarafından suikast düzenlendi? Ekrem İmamoğlu için suikast ihbarı! Ekrem İmamoğlu konu ile neler dedi?
Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan, terör örgütü DEAŞ tarafından Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
EKREM İMAMOĞLU İÇİN SUİKAST İHBARI
Terör örgütü DEAŞ'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast düzenleyeceği yolundaki iddialara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. EGM, "Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir" ifadesini kullandı.