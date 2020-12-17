Son dakika EKPSS ÖSYM sonuçları açıklandı! EKPSS 2020 sonuçları sorgulama öğrenme ekranı açıklandı!
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Son dakika EKPSS ÖSYM sonuçları açıklandı! EKPSS 2020 sonuçları sorgulama öğrenme ekranı açıklandı!

17.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:25
Son dakika EKPSS ÖSYM sonuçları açıklandı! EKPSS 2020 sonuçları sorgulama öğrenme ekranı açıklandı!

EKPSS sonuçlarını bekleyen adayların heyecanla beklediği süreç sonlandı ve son dakika gelişmesi olarak OSYM EKPSS sonuçlarını açıkladı. İşte, EKPSS sonuç sorgulama ekranı! EKPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖSYM, adayların heyecanla beklediği EKPSS sonuçlarını açıkladı. Osym.gov.tr sonuç sayfasına giren adaylar EKPS sonuçlarını öğrenmek için sorgulama yapıyor. Peki, EKPSS 2020 sonuçları sorgulama öğrenme ekranı linki nedir* İşte EKPSS sonuç sayfası!

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

TERCİH VE YERLEŞTİRME

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

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