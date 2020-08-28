Son Dakika | Ekonomik Güven Endeksi Ağustos'ta yükseldi Son dakika haberleri... Koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayında rekor düşük seviyeye gerileyen Türkiye Ekonomik Güven Endeksi, son üç aylık yükselişiyle birlikte Ağustos ayında da yükselerek toparlanmanın devam ettiğini gösterdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayında rekor düşük seviyeye gerileyen Türkiye Ekonomik Güven Endeksi, son üç aylık yükselişiyle birlikte Ağustos ayında da yükselerek toparlanmanın devam ettiğini gösterdi. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre; Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 82,2 iken, Ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artışın imalat sanayi, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandığın TÜİK tarafından açıklandığı ifade eden Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "İmalat sanayi (reel kesim) güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında yüzde 5,8 oranında artarak 105,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,7 oranında artarak 70,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 94,9 değerini aldı. Tüketici güven endeksi ise Ağustos ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 59,6 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 85,0 değerini aldı." dedi.

Kesikbaş, açıklanan verilere göre; Covid-19 pandemi süreciyle birlikte kötümser bir beklenti içine giren imalat sanayi güven endeksinin Ağustos ayı ile birlikte 100 eşiğini aşarak iyimser bir gelişme gösterdiğini belirtti. Ayrıca Başkan Kesikbaş; "Sektörel güven endekslerinde endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir. Covid-19 pandemi süreciyle birlikte kötümser bir beklenti içine giren imalat sanayi güven endeksi Ağustos ayı ile birlikte 100 eşiğini aşarak iyimser bir gelişme göstermiştir. Pandeminin devam etmesine rağmen firmalarımızın büyük fedakarlıklarla üretimi ve ihracatı kesmemesi yavaş yavaş bir toparlanma sürecini beraberinde getirmiştir. Bu toparlanmanın devam etmesi için hem Covid-19'a karşı sağlık tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulanması hem de özellikle imalat sektörü için ekonomik desteklerin sürdürülmesi gerekmektedir. Alınacak tedbirlerle hem Covid-19'u yenmek hem de ekonomik olarak büyümeyi devam ettirmek mümkündür." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA