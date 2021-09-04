Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (7)
Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Hayat Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,081009
|0,90
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051742
|0,86
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,028193
|0,79
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,054087
|0,74
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,066633
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,01063
|0,67
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010861
|0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010977
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024388
|0,40
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020694
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056335
|2,93
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,072524
|2,49
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,124823
|2,44
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,038918
|2,24
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,034355
|2,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,036304
|3,19
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030848
|1,89
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032906
|1,71
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,018183
|1,62
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,110559
|1,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039974
|1,31
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027800
|1,30
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,030738
|0,80
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,040961
|0,77
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,024542
|0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,015854
|0,21
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,051733
|0,20
|HEM Altın Katılım EYF
|0,031870
|0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052390
|0,20
|VEM Altın Katılım EYF
|0,053999
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026105
|0,35
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,080638
|0,35
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,079502
|0,35
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,035122
|0,35
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,072394
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,058816
|-0,88
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,134967
|-0,87
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,108350
|-0,83
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,102686
|-0,81
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,082958
|-0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015818
|-0,76
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,082675
|-0,72
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,052691
|-0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,087764
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032011
|-0,97
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009655
|-0,12
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016212
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053537
|-0,29
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047224
|-0,16
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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