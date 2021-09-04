Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (7)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (7)

Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (7)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0810090,90
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0517420,86
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0281930,79
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0540870,74
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0666330,72
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010630,67
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108610,49
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0109770,42
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0243880,40
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0206940,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0563352,93
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0725242,49
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1248232,44
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0389182,24
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0343552,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0363043,19
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0308481,89
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0329061,71
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0181831,62
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1105591,52
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0399741,31
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0278001,30
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,0307380,80
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0409610,77
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,0245420,73
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0158540,21
ZEM Altın Katılım EYF0,0517330,20
HEM Altın Katılım EYF0,0318700,20
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0523900,20
VEM Altın Katılım EYF0,0539990,19
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0261050,35
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0806380,35
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0795020,35
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0351220,35
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0723940,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,058816-0,88
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,134967-0,87
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,108350-0,83
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,102686-0,81
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,082958-0,79
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015818-0,76
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,082675-0,72
VEM Birinci Değişken EYF0,052691-0,12
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,087764-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032011-0,97
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009655-0,12
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,016212-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,053537-0,29
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,047224-0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da altın
Altının kilogramı 485 bin 100 liraya yükseldi
Altının kilogramı 485 bin 100 liraya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Üner Münir Özkul Mesut Akusta
Spor Marcao Cristiano Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (7) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 11:12:48. #1.14#

title