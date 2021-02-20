Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (7)
20.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:08
Son dakika ekonomi haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0244190,32Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024419
|0,32
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011296
|0,28
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,026674
|0,26
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,046186
|0,25
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,031432
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057360
|0,72
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,037004
|0,31
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,098826
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,039788
|0,91
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,028002
|0,67
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020247
|0,62
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,022299
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,018963
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029526
|0,72
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018696
|0,53
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,030431
|0,52
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013457
|0,23
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021131
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023831
|0,34
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,073427
|0,33
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,072391
|0,33
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,071598
|0,33
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,072505
|0,33
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,051732
|-1,45
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,049343
|-1,40
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,070254
|-1,40
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,091018
|-1,37
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,088084
|-1,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018354
|-1,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009915
|-0,94
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021712
|-0,80
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010049
|-0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010055
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,044778
|-2,17
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,084710
|-2,07
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,140874
|-2,03
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,158949
|-1,93
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,118756
|-1,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,100250
|-2,10
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,180125
|-2,06
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032576
|-1,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,073960
|-1,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,028664
|-1,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026571
|-1,26
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048155
|-0,55
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040534
|-0,52
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068091
|-0,52
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028171
|-0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041834
|-4,50
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025939
|-4,49
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,041849
|-4,47
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,046076
|-4,46
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,040962
|-4,45
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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