Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (7)
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Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (7)

20.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:08
Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (7)

Son dakika ekonomi haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0244190,32Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0244190,32
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0112960,28
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0266740,26
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0461860,25
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0314320,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0573600,72
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0370040,31
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0988260,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0397880,91
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0280020,67
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0202470,62
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,0222990,44
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0189630,33
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0295260,72
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0186960,53
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0304310,52
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0134570,23
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0211310,12
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0238310,34
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0734270,33
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0723910,33
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0715980,33
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0725050,33

Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,051732-1,45
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,049343-1,40
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,070254-1,40
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,091018-1,37
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,088084-1,33
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018354-1,09
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,009915-0,94
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,021712-0,80
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010049-0,15
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010055-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,044778-2,17
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,084710-2,07
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,140874-2,03
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,158949-1,93
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,118756-1,92
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,100250-2,10
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,180125-2,06
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,032576-1,97
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,073960-1,86
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF0,028664-1,82
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,026571-1,26
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,048155-0,55
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,040534-0,52
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,068091-0,52
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,028171-0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,041834-4,50
NN Hay. Em. Altın EYF0,025939-4,49
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,041849-4,47
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,046076-4,46
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,040962-4,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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