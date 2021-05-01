Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (6)

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıNEO Portföy Py Orta Vadeli Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,053506 2,66 Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024061 0,54 İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025751 0,46 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,026613 0,43 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 3,112902 0,35 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032035 3,50 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014796 2,79 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,247855 1,14 Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,030380 0,92 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,482432 0,58 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,018221 6,55 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,927883 6,06 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,052329 5,95 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054338 5,39 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 75,613417 5,10 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,908542 3,58 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,410783 2,89 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,213766 2,77 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,062512 2,53 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,996982 2,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,660699 4,48 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,176993 4,43 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,677547 4,10 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,994132 4,09 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,484295 3,48 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,667632 0,21 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,110724 0,20 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,015781 0,20 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,017813 0,20 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,018417 0,20 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,041666 -1,87 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,089989 -1,45 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,601710 -1,35 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 9,352736 -1,25 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,098130 -1,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045537 -3,50 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,050427 -1,92 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,103712 -1,78 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,099333 -1,28 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,115357 -1,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,107635 -2,82 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,052725 -1,99 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,067277 -0,97 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 160,914494 -0,92 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,098727 -0,76 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,142214 -1,39 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,116540 -1,37 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,467812 -0,81 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,913164 -0,73 Aura Portföy Değ. Fon 0,774029 -0,61 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061403 -2,00 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,870556 -1,99 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,175583 -1,98 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,955395 -1,85 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,796052 -1,59 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Gedik Portföy Altın Fon 0,973768 -2,21 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038329 -2,04 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 44,407814 -2,03 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065064 -2,01 TEB Portföy Altın Fonu 0,108735 -1,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 470 lira seviyesinden işlem görüyor İmzaladığı senete bir rakam daha ekleyip hayatını kararttılar