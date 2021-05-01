Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (6)
Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıNEO Portföy Py Orta Vadeli Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,053506
|2,66
|Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,024061
|0,54
|İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025751
|0,46
|Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,026613
|0,43
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|3,112902
|0,35
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032035
|3,50
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014796
|2,79
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,247855
|1,14
|Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,030380
|0,92
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,482432
|0,58
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,018221
|6,55
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,927883
|6,06
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,052329
|5,95
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054338
|5,39
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|75,613417
|5,10
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,908542
|3,58
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,410783
|2,89
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,213766
|2,77
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,062512
|2,53
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,996982
|2,52
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,660699
|4,48
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,176993
|4,43
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,677547
|4,10
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,994132
|4,09
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,484295
|3,48
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,667632
|0,21
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,110724
|0,20
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,015781
|0,20
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,017813
|0,20
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,018417
|0,20
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,041666
|-1,87
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,089989
|-1,45
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,601710
|-1,35
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|9,352736
|-1,25
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,098130
|-1,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045537
|-3,50
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,050427
|-1,92
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,103712
|-1,78
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,099333
|-1,28
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,115357
|-1,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,107635
|-2,82
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,052725
|-1,99
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,067277
|-0,97
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|160,914494
|-0,92
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,098727
|-0,76
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,142214
|-1,39
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,116540
|-1,37
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,467812
|-0,81
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,913164
|-0,73
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,774029
|-0,61
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061403
|-2,00
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,870556
|-1,99
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,175583
|-1,98
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,955395
|-1,85
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,796052
|-1,59
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,973768
|-2,21
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038329
|-2,04
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|44,407814
|-2,03
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,065064
|-2,01
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,108735
|-1,99
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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