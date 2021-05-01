Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (6)
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Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (6)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıNEO Portföy Py Orta Vadeli Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,0535062,66
Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0240610,54
İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0257510,46
Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0266130,43
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu3,1129020,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0320353,50
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0147962,79
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,2478551,14
Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu1,0303800,92
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,4824320,58
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,0182216,55
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9278836,06
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,0523295,95
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0543385,39
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)75,6134175,10
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Tacirler Portföy Değ. Fon4,9085423,58
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4107832,89
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,2137662,77
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,0625122,53
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9969822,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6606994,48
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1769934,43
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,6775474,10
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,9941324,09
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4842953,48
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6676320,21
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1107240,20
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0157810,20
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0178130,20
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0184170,20
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,041666-1,87
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,089989-1,45
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,601710-1,35
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon9,352736-1,25
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,098130-1,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,045537-3,50
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,050427-1,92
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,103712-1,78
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,099333-1,28
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,115357-1,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,107635-2,82
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,052725-1,99
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,067277-0,97
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu160,914494-0,92
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,098727-0,76
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,142214-1,39
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,116540-1,37
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,467812-0,81
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,913164-0,73
Aura Portföy Değ. Fon0,774029-0,61
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,061403-2,00
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,870556-1,99
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,175583-1,98
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,955395-1,85
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,796052-1,59
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Gedik Portföy Altın Fon0,973768-2,21
Fiba Portföy Altın Fonu0,038329-2,04
QNB Finans Portföy Gümüş BYF44,407814-2,03
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,065064-2,01
TEB Portföy Altın Fonu0,108735-1,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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