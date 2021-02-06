Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (6)

Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıOsmanlı Portföy Özel Sek.