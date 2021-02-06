Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (6)
06.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:05
Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıOsmanlı Portföy Özel Sek.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,188808
|0,44
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,599272
|0,42
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,028518
|0,36
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,794736
|0,34
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,212480
|0,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011036
|3,50
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,419113
|1,80
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,458901
|0,98
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,309471
|0,75
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,580953
|0,58
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,090163
|5,17
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,192202
|4,84
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|2,006250
|4,37
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|117,341309
|4,26
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,128087
|4,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,427871
|2,04
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,069334
|2,02
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,125303
|1,94
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,704630
|1,93
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,264305
|1,85
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,836106
|3,38
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,859621
|2,86
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,105343
|2,11
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,477352
|1,54
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,152609
|1,28
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,066294
|0,33
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062711
|0,32
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,025542
|0,32
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,950055
|0,32
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,946920
|0,32
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,080722
|-3,23
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|684,401365
|-2,76
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,580963
|-2,68
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,057469
|-2,62
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,668887
|-2,59
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040844
|-4,78
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,954825
|-4,43
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,996894
|-4,02
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,077798
|-2,89
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041663
|-1,78
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,054355
|-3,51
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,051319
|-2,47
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,044035
|-2,02
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,113280
|-1,89
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,106960
|-1,20
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,295401
|-2,60
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,105808
|-2,11
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,966607
|-1,28
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,078292
|-1,18
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,393941
|-0,96
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054914
|-4,61
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,052306
|-4,46
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,859767
|-4,35
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,686060
|-4,28
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,630681
|-3,78
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|41,045425
|-5,98
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|36,468030
|-5,82
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,878210
|-4,98
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,034338
|-4,57
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,058337
|-4,55
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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