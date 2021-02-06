Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (6)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (6)

06.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:05
Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (6)

Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıOsmanlı Portföy Özel Sek.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1888080,44
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5992720,42
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0285180,36
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,7947360,34
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,2124800,34
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0110363,50
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,4191131,80
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,4589010,98
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,3094710,75
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,5809530,58
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,0901635,17
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1922024,84
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu2,0062504,37
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)117,3413094,26
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1280874,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4278712,04
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0693342,02
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,1253031,94
Tacirler Portföy Değ. Fon4,7046301,93
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,2643051,85
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,8361063,38
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,8596212,86
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1053432,11
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4773521,54
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1526091,28
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0662940,33
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0627110,32
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0255420,32
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu9,9500550,32
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9469200,32
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,080722-3,23
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF684,401365-2,76
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,580963-2,68
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,057469-2,62
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,668887-2,59
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,040844-4,78
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,954825-4,43
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,996894-4,02
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,077798-2,89
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041663-1,78
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,054355-3,51
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,051319-2,47
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,044035-2,02
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,113280-1,89
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,106960-1,20
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy AGI Değ. Fon1,295401-2,60
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,105808-2,11
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,966607-1,28
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,078292-1,18
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,393941-0,96
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,054914-4,61
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,052306-4,46
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,859767-4,35
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,686060-4,28
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,630681-3,78
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım BYF41,045425-5,98
QNB Finans Portföy Altın BYF36,468030-5,82
Gedik Portföy Altın Fon0,878210-4,98
Fiba Portföy Altın Fonu0,034338-4,57
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,058337-4,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Hande Erçel Hüner Coşkuner İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kavga Mersin Mahkeme Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (6) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 11:08:42. #1.16#
title