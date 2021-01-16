Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)
16.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:07
Son dakika ekonomi haberine göre Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,67 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,67 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 2,18'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,196466
|-5,67
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|43,500951
|-3,61
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|38,578575
|-3,50
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,980609
|-3,44
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,9269
|-2,65
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,111538
|-2,62
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,056448
|-2,59
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,516324
|-2,56
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,036135
|-2,20
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,057815
|-2,18
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,047061
|-2,18
|VEM Altın Katılım EYF
|0,048816
|-2,12
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,045911
|-2,12
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,046937
|-2,11
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028451
|-2,10
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,050507
|-2,10
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,045216
|-2,09
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,044901
|-2,08
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,045871
|-2,08
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,042959
|-2,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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