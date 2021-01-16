Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika ekonomi haberine göre Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,67 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,67 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 2,18'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: