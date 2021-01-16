Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)
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Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)

16.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:07
Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika ekonomi haberine göre Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,67 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,67 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 2,18'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,196466-5,67
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF43,500951-3,61
QNB Finans Portföy Altın BYF38,578575-3,50
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,980609-3,44
Gedik Portföy Altın Fon0,9269-2,65
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,111538-2,62
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,056448-2,59
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,516324-2,56
Fiba Portföy Altın Fonu0,036135-2,20
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,057815-2,18
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,047061-2,18
VEM Altın Katılım EYF0,048816-2,12
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,045911-2,12
ZEM Altın Katılım EYF0,046937-2,11
NN Hay. Em. Altın EYF0,028451-2,10
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,050507-2,10
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,045216-2,09
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,044901-2,08
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,045871-2,08
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,042959-2,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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