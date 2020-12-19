Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)
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Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)

19.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:07
Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika habere göre Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,72 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,72 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,70'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF740,367046-1,72
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,303633-1,12
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,406613-0,98
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,585107-0,95
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,029333-0,88
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,085389-0,87
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,087662-0,81
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,046923-0,79
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,051072-0,77
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,320211-0,68
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014483-1,70
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029181-0,95
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,074668-0,48
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,013131-0,45
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,057567-0,35
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,045973-0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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