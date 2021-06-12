Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (10)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (10)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding27,0223,6814,10Emlak...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding27,0223,6814,10
Emlak Konut GMYO2,221,9513,85
Fenerbahçe Futbol37,5033,2212,88
Parsan32,7629,2611,96
İhlas Gayrimenkul1,241,148,77
Çimsa25,6823,648,63
İş GMYO2,021,878,02
Mavi Giyim52,0548,327,72
GSD Holding2,051,926,77
Akiş GMYO2,021,925,21
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bagfaş21,3024,40-12,70
Yataş13,8314,98-7,68
Borusan Mannesmann26,1028,20-7,45
Net Holding5,115,46-6,41
Hektaş8,609,11-5,60
Ege Gübre190,50201,30-5,37
Aksa Enerji12,9913,58-4,34
Koza Madencilik16,0916,69-3,59
İş Y. Men. Değ.15,5516,12-3,54
Zorlu Enerji1,992,06-3,40
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları7.158.353.256

Garanti Bankası6.693.421.434

Koza Altın5.050.328.478

Emlak Konut GMYO3.616.466.785

Yapı ve Kredi Bank.2.512.031.630

Kardemir (D)2.312.673.269

Şişe Cam2.295.402.227

Aselsan2.149.261.492

Tüpraş2.136.256.979

Koza Madencilik2.089.293.080

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi...
Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Bülent Turan Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Uca Atilla Taş Sarp Akkaya Şeyma Subaşı
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (10) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 11:20:06. #1.14#

title