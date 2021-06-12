Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (10)
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding27,0223,6814,10Emlak...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|27,02
|23,68
|14,10
|Emlak Konut GMYO
|2,22
|1,95
|13,85
|Fenerbahçe Futbol
|37,50
|33,22
|12,88
|Parsan
|32,76
|29,26
|11,96
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|1,14
|8,77
|Çimsa
|25,68
|23,64
|8,63
|İş GMYO
|2,02
|1,87
|8,02
|Mavi Giyim
|52,05
|48,32
|7,72
|GSD Holding
|2,05
|1,92
|6,77
|Akiş GMYO
|2,02
|1,92
|5,21
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bagfaş
|21,30
|24,40
|-12,70
|Yataş
|13,83
|14,98
|-7,68
|Borusan Mannesmann
|26,10
|28,20
|-7,45
|Net Holding
|5,11
|5,46
|-6,41
|Hektaş
|8,60
|9,11
|-5,60
|Ege Gübre
|190,50
|201,30
|-5,37
|Aksa Enerji
|12,99
|13,58
|-4,34
|Koza Madencilik
|16,09
|16,69
|-3,59
|İş Y. Men. Değ.
|15,55
|16,12
|-3,54
|Zorlu Enerji
|1,99
|2,06
|-3,40
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|7.158.353.256
|Garanti Bankası
|6.693.421.434
|Koza Altın
|5.050.328.478
|Emlak Konut GMYO
|3.616.466.785
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.512.031.630
|Kardemir (D)
|2.312.673.269
|Şişe Cam
|2.295.402.227
|Aselsan
|2.149.261.492
|Tüpraş
|2.136.256.979
|Koza Madencilik
|2.089.293.080
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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