Son dakika ekonomi: Yatırım fonu istatistikleri
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Son dakika ekonomi: Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika ekonomi: Yatırım fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1033224684
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,02726012
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,19281710
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,06735419
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,10775521
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,02382513
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,611349
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0531310
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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