Son dakika ekonomi: Yatırım fonu istatistikleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika ekonomi: Yatırım fonu istatistikleri

16.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:58
Son dakika ekonomi: Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haber: Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,1229820890
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,36725517
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,6017215
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,7967598
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,12704228
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,13342212
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,8913310
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1025250
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Son dakika ekonomi: WNA Genel Müdürü León: 'Yeni nükleer enerjiye yatırım yapmanın zamanı geldi'
Son dakika ekonomi: WNA Genel Müdürü León: "Yeni nükleer enerjiye yatırım yapmanın zamanı geldi"
Son dakika ekonomi: Varank: 'Bu yatırımlarda yerli üretimi artırıp dışa bağımlılığı azaltmak var'
Son dakika ekonomi: Varank: "Bu yatırımlarda yerli üretimi artırıp dışa bağımlılığı azaltmak var"
Jeotermal yatırımla Şaphane ekonomisi canlanacak
Jeotermal yatırımla Şaphane ekonomisi canlanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Haydar Akar Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Sibel Can Mert Fırat Demet Akalın
Spor Mert Günok Deniz Türüç Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sebastian Vettel
Daha Fazla Medya Çocuk Rusya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika ekonomi: Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 15:22:28. #1.15#
title