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Son dakika ekonomi: Workup Girişimcilik Programı 6'ncı dönem mezunlarını verdi

Gelen son dakika haberine göre Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 6'ncı dönem girişimleri mezun oldu.

Son dakika ekonomi: Workup Girişimcilik Programı 6'ncı dönem mezunlarını verdi
02.07.2020 19:15 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:15

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 6'ncı dönem girişimleri mezun oldu.

Kovid-19 salgını nedeniyle online olarak yapılan "Demo Day" etkinliğine; melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri, hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticileri ile İş Bankası ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Etkinlikte Workup'tan yeni mezun olan 11 girişim (Hipicon, Aktivido, Vahaa, B2Metric, Processeye, E-bursum, Templay, Enhencer, Headports, Barty, Mindsite) girişimcilik ekosistemi ve iş dünyasından yatırım ve iş birliği anlamında destek alabilecekleri davetlilere girişimlerini tanıtarak, iş modellerini ve yol haritalarını aktardı.

2017 yılında başlayan Workup Girişimcilik Programı'na bugüne kadar 10 binden fazla başvuru yapıldı, yüzlerce girişimle bir araya gelindi.

6'ncı dönem ile birlikte toplamda 60 girişim mezun oldu.

Programa dahil olan 15 farklı girişim, şimdiye kadar toplam 1,6 milyon doların üzerinde yatırım aldı.

"Desteğimizi ekosistemin olabildiğince tüm kesimlerine dokunarak sürdürüyoruz"

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, etkinlikte yaptığı konuşmada, girişimcilik alanındaki desteklerini ekosistemin olabildiğince tüm kesimlerine dokunarak mentorluktan fon sağlamaya, kadın girişimcilerden tarım alanına kadar farklı platformlarla iş birliği yapmak suretiyle kapsayıcı bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modeli bulunan, teknoloji odaklı, erken aşama girişimleri destekleyen ve 2017 yılında Kolektif House yürütücülüğünde başlayan Workup'ın, İş Bankası'nın girişimcilik ekosistemine verdiği desteğin en önemli parçalarından biri olduğunu belirten Bali, "Programın 5'inci dönem mezuniyetinden bu yana bin girişimci daha Workup'lı olmak üzere başvuru yaptı. Bu sayı, hem ülkemizde girişimciliğe olan ilginin artarak devam ettiğini hem de bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Bali, salgının ardından Workup Girişimcilik Programı'nı hızlıca online ortama taşıdıklarını hatırlatarak, "Böyle bir konjonktürde dahi Workup'a desteğimizi hiç aksatmadan, samimiyetle, kararlılıkla, taahhüdümüzü koyarak ve bu taahhüdümüzün arkasında durarak sürdürdük. Bu kapsamda ilham etkinliklerine, mentorluk görüşmelerine, eğitim ve aktarımlara online mecralar üzerinden devam ettik. Yaklaşık 3,5 aylık dönemde toplam 35 online etkinlik düzenledik, girişimcilik ekosisteminin çok önemli paydaşları ile canlı olarak gerçekleştirdiğimiz 10 etkinliği de sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlayarak tüm ekosistemin erişimine sunduk. Böylece Workup'ı girişimcilik anlamında adeta bir referans noktası haline getirdik." diye konuştu.

- "Girişimciler yeni koşullara hızlı adapte oldu"

Dijitalleşme ile birlikte yeni teknolojileri kullanmayan insanların, daha hızlı bir şekilde bu teknolojilere erişebileceğini anlatan Bali, şunları kaydetti:

"İster salgın ister başka kritik dönemler olsun, bundan sonra teknolojiyi odak noktalarına alanlar daha çok tercih edilecek. Bu da aslında girişimcilerin, girişimcilik ekosisteminin, fintechlerin, gelecek yıllarda yapacağı işlerin ve üreteceklerinin daha çok talep edilir olacağı anlamına geliyor. Salgın sürecinde, girişimcilerin ihtiyaçlara ne kadar hızlı yanıt verdiğini, yeni koşullara ne kadar hızlı adapte olduklarını gördükçe, Türk girişimcilerinin de büyüme fırsatları yakalayacağına olan inancım daha da artıyor.

İş Bankası'nın yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 3'üncü yatırımını, ocak ayında Workup'ın 4'üncü dönem mezunlarından PCI Checklist girişimine yaptı ve bu Maxis'in Workup girişimleri arasındaki ilk yatırımı oldu. 100 milyon TL'ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettiğimiz Maxis ile yatırımlara devam ediyoruz."

Workup 6'ncı dönem mezunları arasında; tasarım ürünlerini tüm dünyadan müşterilere sunan pazaryeri platformu Hipicon, dijital pazar yeri platformu Aktivido, akıllı tarım girişimi Vahaa, yapay zeka tabanlı analitik yazılım şirketi B2Metric, yazılım platformu Processeye, eğitim finansmanı platformu E-Bursum, hazır web sitesi yazılımı ve tasarımları sağlayan platform Templay, makine öğrenmesi platformu Enhencer, teknoloji girişimi Headports, eşya takas platformu Barty ve e-ticaret platformlarındaki tüm ürünlerin fiyat, görünürlük, promosyon ve içerik bilgilerinin anlık takibini yaparak raporlayan yazılım Mindsite yer alıyor.

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Kaynak: AA

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