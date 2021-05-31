Son dakika ekonomi: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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Son dakika ekonomi: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Son dakika ekonomi: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.532 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.532 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.533,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.532,00 seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 1.528,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında yatay bir seyir izledi.

Analistler, Asya'da beklentilerin altında kalan makro ekonomik verilerle artan satış baskısına karşın yurt içi piyasaların açılışında, bugün açıklanacak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisi öncesi alıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün, ABD ve İngiltere'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını anımsatan analistler, veri gündeminde, yurt içinde GSYH ve Almanya'da enflasyonun öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 ve 1.475 puanın destek, 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin 1. çeyrekte yüzde 6,4 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2020'nin genelinde yüzde 1,8 büyürken, 4. çeyrekte GSYH yüzde 5,9 artış göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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