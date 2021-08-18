Son dakika ekonomi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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Son dakika ekonomi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika ekonomi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alış ağırlıklı bir seyirle başlamasının ardından 1.583 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alış ağırlıklı bir seyirle başlamasının ardından 1.583 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.583,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.583,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.581,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerin oldukça gerisinde olduğunu ve Fed'in gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini belirttiği açıklamaların yatırımcıların risk iştahını artıran etkenlerden olduğunu söyledi.

Bugün açıklanacak Fed'in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının pay piyasalarında oynaklığı artırabileceğini ifade eden analistler, Asya'da ve İngiltere'de açıklanan makroekonomik verilerin ise yukarı yönlü hareketi desteklediğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıcı verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan endeks kontratının 1.565 puanının destek, 1.600 puanın direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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