Son dakika ekonomi: "Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü" etkinliği çevrim içi gerçekleşti

Son dakika ekonomi haberi: Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, "2018 Teknoloji Endeksi raporuna göre, yüzde 9,91 olan teknolojide kadın oranını artırmayı ve kadınların bu alanda yeteneklerini geliştirmeyi planlamaktayız." ifadesini kullandı.

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, "2018 Teknoloji Endeksi raporuna göre, yüzde 9,91 olan teknolojide kadın oranını artırmayı ve kadınların bu alanda yeteneklerini geliştirmeyi planlamaktayız." ifadesini kullandı.

Wtech'ten yapılan açıklamaya göre, kadınların ve kız çocuklarının bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarına katılımının ve erişiminin desteklenmesi, teşvik edilmesi ve farkındalık oluşturması amacıyla "11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü" kapsamında Wtech ve IMPACT2030 Türkiye Etki Konseyi, bir etkinlik düzenledi.

Çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların ve kız çocuklarının bilim, teknoloji ve girişimcilik dünyasındaki yeri ele alındı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Wtech Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, hedeflerinin, bilim ve teknoloji dünyasında ihtiyaç duyulan insan çeşitliliğini ve fırsat eşitliğini sağlamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2018 Teknoloji Endeksi raporuna göre, yüzde 9,91 olan teknolojide kadın oranını artırmayı ve kadınların bu alanda yeteneklerini geliştirmeyi planlamaktayız. Önceliğimiz teknolojiyi tüketen kadınlar kadar üreten kadınların da sayısını artırmak ve bu alandaki çeşitliliği sağlamak. Kızlarımızın bilimde, fende, matematikte teşvik edilebilme gerekliliği ve bunun ailelerinin desteği ile olması kesindir. Genç kızlarımızın teknoloji ile bağlarını güçlendirmemiz şart. Bu nedenle Bilişimde Kızlar Günü'nü sembol alıyor ve sahipleniyor, bugünkü etkinliklerimiz ile STEM alanında eğitim gören genç kızlarımızın ihtiyaç duydukları, bu alanda onlara yol gösterecek ve gerekli iş bağlantılarını kurabilecekleri kontakları yaratıp sektöre erişimlerini artırmayı hedefliyoruz."

Öney, kadınların iş dünyasına kazandırılması ve uzmanlık becerilerinin geliştirilmesi için Wtech olarak çalışmalarda kadınlara pozitif ayrım uyguladıklarını, kız çocuklarının ve genç kadınların, içinde yaşadıkları toplumların geleceklerini, yarının, bugünün yenilikçileri olmalarını imkanlar yaratarak desteklediklerini aktardı.

"Kız öğrencilerin yaklaşık yüzde 35'i yüksek öğrenimde STEM ile ilgili alanları seçiyor"

Türkiye Etki Konseyi Başkanı Arzu Pınar Demirel de Birleşmiş Milletler verilerine göre, kız öğrencilerin yaklaşık yüzde 35'inin yüksek öğrenimde STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) ile ilgili alanları seçtiğini bildirdi.

Hızla dijitalleşen dünyada, yeni mesleklerin de bu alanlarda ortaya çıkmasının beklendiğini kaydeden Demirel, "IMPACT2030 Türkiye Etki Konseyi olarak gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre, çalışanlar, en çok eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında gönüllülük yapmak istiyor. Çalışanlar, eşit bir gelecek ve gençlerin işsiz değil, iş sahibi olmaları için mentorluk yapabilir, bilgi ve deneyimlerini öğretebilir, uzmanlıklarını paylaşıp yol gösterebilir." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Ford Otosan CDO & BT Direktörü Hayriye Karadeniz, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ve Alarko Stratejik Planma Müdürü Tal Garih'in konuşmalarının yanı sıra moderatörlüğünü Deloitte Digital Şirket Ortağı Özlem Yanmaz ve Logo Genel Müdürü Başak Kural'ın yaptığı 2 ayrı panel düzenlendi.

Yazılım Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı, Doğuş Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Sermin Küçükyüce, GittiGidiyor Çalışan Deneyimi Direktörü Murat Yüksel ve Bilişim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı K. Erman Karaca da panel konuşmacıları arasında yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu