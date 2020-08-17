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Son dakika ekonomi: TÜBİTAK'tan "harici kuruluşlara para aktarıldı" iddialarına açıklama Açıklaması

Son dakika haberi: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bazı basın yayın organlarında kurum tarafından düzenlenen Elektrikli Araç Yarışları kapsamında bazı "harici kişi, kurum ya da kuruluşlara para aktarımı" iddialarının söz konusu olmadığını bildirdi.

Son dakika ekonomi: TÜBİTAK'tan
17.08.2020 21:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:15

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bazı basın yayın organlarında kurum tarafından düzenlenen Elektrikli Araç Yarışları kapsamında bazı "harici kişi, kurum ya da kuruluşlara para aktarımı" iddialarının söz konusu olmadığını bildirdi.

TÜBİTAK'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddialara yönelik kamuoyunun aydınlatılması gereği duyulduğu belirtildi.

TÜBİTAK'ın, bilim ve teknoloji ekosistemini her geçen gün daha da güçlendiren, Türkiye'nin bu alandaki öncü kuruluşlarından biri olduğunun belirtildiği açıklamada, kurum olarak öncelikli görevlerinin, gençlerin ufkunu açmak, bilim ve teknoloji alanında farkındalık uyandırmak, geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini, teknoloji yıldızlarını desteklemek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu amaç doğrultusunda, ulusal ve uluslararası birçok alanda faaliyetler, etkinlikler ve organizasyonlar düzenlendiğinin ve binlerce genç ve bilim insanına katkı sunulduğuna işaret edildi. "Bazı medya organlarında iddia edilenin aksine TÜBİTAK, Elektrikli Araç Yarışları'nı (Efficiency Challange) 2005 yılından bu yana her yıl düzenlemektedir. 15 yıldır geleneksel hale gelen bu yarışlara bugüne kadar 18 bin 750 gencimiz, bin 89 üniversite takımı ile katılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İlgili kuruluşu oldukları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve yüz binlerce genç mucidi bir araya getiren TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin, TÜBİTAK'a daha fazla gence ulaşma fırsatı sunduğunun belirtildiği kaydedildi. Açıklamada, bu nedenle son 2 yıldır, TÜBİTAK Elektrikli Araç Yarışları'nın dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali olarak kısa sürede adını dünyaya duyuran TEKNOFEST çatısı altında yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

"İlgili yarışlar kapsamında TÜBİTAK tarafından ayrılan bütçenin tamamı, tıpkı daha önceki yıllarda olduğu gibi Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlayan yarışmacıların malzeme ihtiyaçlarını karşılamak, onlara ödül desteğinde bulunmak ve yarışların organizasyonu kapsamında kullanılmaktadır. Bahse konu haberlerde iddia edilenin aksine harici kişi, kurum ya da kuruluşlara bir para aktarımı asla söz konusu değildir. Tüm bu iddialara karşılık TÜBİTAK olarak, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürecin asıl kahramanları ve mimarları olan bilim ve teknoloji üretmeye gönüllü gençlerimizin en önemli destekçisi olmaya ve ülkemizin tam bağımsızlığı yolunda Milli Teknoloji Hamlesi için çalışmaya devam edeceğiz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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