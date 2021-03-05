Son dakika ekonomi: TSPB, TKYD ve EFAMA iş birliğinde "Pandemi Sonrası Toplumsal Sorunlar" konuşulacak

Son dakika haber... Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) ve Avrupa Yatırım Fonları ve Varlık Yönetimi Birliği'nin (EFAMA) düzenleyeceği çevrim içi toplantıda "Pandemi Sonrası Toplumsal Sorunlar" konusu uzmanları ile masaya yatırılacak.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) ve Avrupa Yatırım Fonları ve Varlık Yönetimi Birliği'nin (EFAMA) düzenleyeceği çevrim içi toplantıda "Pandemi Sonrası Toplumsal Sorunlar" konusu uzmanları ile masaya yatırılacak.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda dijital kimlik ve dijital para konusunda uluslararası üne sahip ve en önemli küresel FinTech liderlerinden biri olan David Birch ile finansal hizmetler alanında hukuk, uyum ve kamu politikaları konularında uzman olan Dr. Sabine Dittrich yer alacak.

Ücretsiz olacak oturum 8 Mart Pazartesi günü, 14.00-15.45 saatleri arasında TSPB YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. "Pandemi Sonrası Toplumsal Sorunlar" toplantısına yurt dışından iki önemli isim katılacak. Programın konuklarından olan Birch, dijital kimlik ve dijital para konusunda dünyanın sayılı isimlerinden biri olarak kabul görüyor. Aynı zamanda son dönemlerin en iyi 100 FinTech etkileyicisinden biri olarak yorumlanıyor. Birch, Pandemi Sonrası: Yeni Araçlar, Yeni Pazarlar konusunda görüşlerini sunacak.

Oturumun ikinci konuğu ise Düzenleyici İstihbarat Küresel Başkanı ve EFAMA Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. Dittrich olacak. Dittrich, finansal hizmetler alanında küresel uzmanlığa sahip bir yönetici. Hukuk, kamu politikaları ve uyum alanında ise uzmanlığı bulunuyor. Dr. Dittrich, pandemi sonrası toplumsal sorunlar konusunu hukuk, kamu politikaları açısından ele alacak. Aynı zamanda konuyu çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) açısından değerlendirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu