Hisarcıklıoğlu: "Siyasi hesap ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Siyasi hesap ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Siyasi hesap ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD yönetiminin kararı Ermeni soykırım iftirasını gerçeğe dönüştürmez. Şiddetle kınıyorum. Siyasi hesap ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu karar, Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkileyecektir" ifadelerine yer verdi.

(Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı