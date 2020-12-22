Son dakika ekonomi: Ticaret Bakanlığı: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugüne kadar fahiş fiyat uygulayan 283 firmaya 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uyguladı

Edinilen son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugüne kadar fahiş fiyat uygulayan 283 firmaya 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uyguladı.