Ticaret Bakanlığı'nda, 'Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü' kuruldu

TİCARET Bakanlığı bünyesinde, hizmet ihracatını artırmak ve uluslararası hizmet ticareti konularını bütüncül bir yaklaşımla ele almak amacıyla 'Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü' kuruldu.

TİCARET Bakanlığı bünyesinde, hizmet ihracatını artırmak ve uluslararası hizmet ticareti konularını bütüncül bir yaklaşımla ele almak amacıyla 'Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü' kuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nün kurulduğu belirtildi. Uluslararası ticarete konu hizmet sektörlerinin Türkiye yararına geliştirilmesi, desteklenmesi, bu alanda oluşturulan politikaların ilgili tüm kurum ve kuruluşları koordine ederek uygulanmasından sorumlu olan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nün, aynı zamanda yurt dışında kurulacak lojistik merkezleri ile yurt dışındaki yatırımların izlenmesi ve yönlendirilmesi konularında da çalışmalar yürüteceği bildirildi. Açıklamada, "Ülkemiz gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 56,2'sini oluşturan ve istihdam içindeki payı yüzde 54,9 olan hizmetler sektörü; bu bakımdan Bakanlığımızca son derece önemle ele alınmakta ve bu alana yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Dış ticaretimiz bağlamında bakıldığında; yıllar itibarıyla hizmet ihracatımızın, hizmet ithalatımızın üzerinde olduğu, bu bakımdan hizmetler alanında net ihracatçı konumda olduğumuz görülmektedir" denildi.

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2019 yılında 6,1 trilyon dolar düzeyinde olan küresel hizmet ihracatının 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,6 oranında azalarak 4,9 trilyon dolar olarak gerçekleştiği vurgulanarak, "Küresel salgın nedeniyle yaşanan bu daralma, başta turizm sektörü olmak üzere ülkemiz hizmet ihracatında da kendisini göstermiştir. 2019 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8,5 artarak 63,6 milyar dolar olarak gerçekleşen ülkemiz hizmet ihracatı, 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 45,3 azalarak 34,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Küresel salgın etkilerine karşı ülkemizce alınan etkili tedbirler sayesinde hizmet ihracatımızda 2021 yılında hızlı bir toparlanma yaşanması beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı. Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nün, uluslararası hizmet ticaretinin ülke ekonomisi yararına geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla küresel gelişmeleri takip ederek sektörler ve ülkeler bazında gerekli çalışmaları yürüteceği aktarıldı. Açıklamada, "Bunun yanı sıra söz konusu Genel Müdürlük, ülkemiz hizmet ihracatına yönelik algının güçlendirilmesi ve pazarlarımızın çeşitlendirilmesi amacıyla her türlü tanıtım etkinlikleri düzenleyecek, hizmet sektörlerinin dış ticaret yaklaşımı ile ele alınması, desteklenmesi ve küresel çapta söz sahibi olan markaların oluşturulması amacıyla devlet yardımı programlarını hazırlayacak ve uygulayacak, uluslararası hizmet ticaretinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımları ile etkili şekilde yürütecektir" denildi.Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hizmet ihracatımızı daha da arttırmak ve uluslararası hizmet ticareti konularını bütüncül bir yaklaşımla ele almak amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nü kurduk. Ülkemiz ve bakanlığımız için hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı