Son dakika ekonomi: Ticaret Bakanı Muş'tan büyüme değerlendirmesi Açıklaması
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Son dakika ekonomi: Ticaret Bakanı Muş'tan büyüme değerlendirmesi Açıklaması

Son dakika ekonomi: Ticaret Bakanı Muş'tan büyüme değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ikinci çeyrekte elde edilen yüzde 21,7'lik büyüme rakamını değerlendirirken, büyümenin yarısının mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleştiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ikinci çeyrekte elde edilen yüzde 21,7'lik büyüme rakamını değerlendirirken, büyümenin yarısının mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleştiğini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğine işaret eden Muş, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 ile rekor büyüme kaydedildiğini aktardı.

Bakan Muş, mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 10,8 puan olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşmiştir. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 6,9 puan olarak gerçekleşti. İhracatta ilave destekler, uzak ülke stratejisi ve e-ihracat gibi alanlarda atacağımız adımlarla bu katkıyı daha da artıracağız. Yatırım, üretim ve ihracat temelinde büyümeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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